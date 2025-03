Lentedrukte bij VOC Malderen: "Extra helpende handen altijd welkom"

Zoals elke lente is het alle hens aan dek in het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen. "Veel vogels leren dan vliegen en dat loopt al eens fout. Gewonde dieren worden dan binnengebracht bij ons," zegt Marc Van De Voorde van het VOC. Toch denk je beter eerst goed na, want niet elk dier dat in nood lijkt te zijn, is dat ook. "Een jong haasje in de natuur bijvoorbeeld, dat laat je beter zitten. De ouders komen het dier normaal gezien nog voederen."

Andere of gewonde dieren worden bij het VOC verzorgd tot ze er klaar voor zijn om opnieuw losgelaten te worden in de natuur. En daar zorgen heel wat vrijwilligers voor. "Zij vertroetelen de diertjes, geven hen eten en zorgen ervoor dat ze weer aansterken. Extra helpende handen zijn altijd welkom."