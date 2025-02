Mollenvangers hebben het druk: "Veertig procent meer"

"Nat jaar"

"Het valt op dat er meer molshopen zichtbaar zijn", zegt Maya De Maegdt, thematisch medewerker zoogdieren van Natuurpunt. Ze haalt meerdere reden aan hoe dat komt. "Enerzijds staat het gras lager in de winter, waardoor de hopen meer opvallen. Bovendien is het paarseizoen begonnen. Mannetjes gaan op zoek naar een partner in het gebied van een vrouwtje."

Ook de vele regens van de afgelopen maanden zitten er voor iets tussen. "2024 was een vrij nat jaar, waardoor de grondwaterstand hoog is en sommige mollengangen zijn ondergelopen. De mollen zijn genoodzaakt om nieuwe gangen te graven hoger in de bodem", zegt De Maegdt.

"Veertig procent meer dan andere jaren", zegt mollenvanger Kurt Bellon. "Het natte jaar heeft bovendien voor meer insecten gezorgd, waardoor de diertjes meer zin hebben om te kweken."

Wat te doen tegen de mol?

Kurt zoekt de meest verse molshoop, volgt een drukbelopen gang en zet een klem. "Ik vind het zelf een beetje zielig", zegt Kurt. "Maar in een bos of achteraan de tuin raad ik mensen aan de mol zijn gang te laten gaan. Ik hoop dat er snel iets wordt gevonden dat we de mollen levend kunnen vangen en elders kunnen uitzetten." De mollen die Kurt vangt gaan bovendien naar de Universiteit Gent voor onderzoek.

Wie een mol in de tuin heeft, moet zich niet al te veel zorgen maken. "Mollen zijn goed nieuws. Er komt meer lucht in de bodem wat goed nieuws is voor de biodiversiteit", zegt De Maegdt. "Leer met de mollen leven en hark de hoop open, want bestrijden is een beetje dweilen met de kraan open", aldus De Maegdt.