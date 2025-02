Mooimaker Charlie pleit voor betere uitrusting: “Met een grijper en enkele zakken kom je niet ver”

Charlie Eylenbosch is één van de meer dan honderd Ternattenaren die regelmatig hun beurt proper houden. Maar hij vindt dat Mooimakers een betere uitrusting nodig hebben. “Het is niet voldoende om ons een grijper en enkele zakken te geven, want dan kom je niet. Ik vind dat we ook minstens een transportmiddel ter beschikking moeten krijgen zodat we meer en langer afval kunnen opruimen”, zegt Charlie. “Momenteel rijd ik rond met een zelfgemaakte fietskar. Toch zou het mijn droom zijn dat er een model op de markt komt waarbij er meer afval in één keer opgeruimd kan worden. Bij voorkeur één waarin je PMD, glas en restafval al kan in sorteren.”

Charlie vindt ook dat zwerfgevoelige plaatsen beter aangepakt moeten worden, aan de hand van camera's. “De pakkans moet omhoog”, vindt Charlie. “Ik zou het niet alleen bij een geldboete, maar de sluikstorters verplichten om de handen uit de mouwen te steken als zelf mee zwerfvuil op te ruimen. Ik hoop dat wij ons ooit overbodig zouden kunnen maken, maar Ik denk dat het een blijver zal zijn. Ik vrees dat sluikstorten niet meer uit onze maatschappij zal weggegomd worden.”