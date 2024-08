Mooimakers 1880 vragen zwerfvuilplan en invoering statiegeld aan Vlaamse regering

Mooimakers 1880 zijn een groep van een tiental vrijwilligers die zwerfvuil ruimen in Kapelle-op-den-Bos. “En dat is een groot probleem. Niet alleen in onze gemeente, maar ook in andere gemeenten vullen vrijwilligers van Mooimakers vele duizenden zakken met zwerfvuil”, zegt Ronan Christiaens. “Het is niet fijn om telkens opnieuw zwerfvuil te moeten aantreffen in straten waar je net zwerfvuil hebt geruimd. Daarom vragen we dat de Vlaamse regering een grote sensibliseringscampagne zou lanceren en dat er statiegeld zou worden ingevoerd op blikjes en plastic flesjes.”