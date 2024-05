Buur Natuur is een nieuw online platform waarop 10 natuurgebieden in onze provincie centraal staan. Bezoekers vinden er een digitale kaart van die gebieden waarop ze doorklikken om meer te weten te komen over de planten en dieren die er leven. Het is een inititiatief van de provincie met als doel alle Vlaams-Brabanders verrassende natuurgeheimen in hun eigen buurt te laten ontdekken.