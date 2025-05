Nieuwe brug over Broekebeek biedt extra wandelkansen in Putberg

Wim Solie , Gebiedsmedewerker van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, droomt luidop verder. ‘Met deze brug geven we inwoners de kans om het landschap van Putberg te herontdekken. Na de eerste wandellus die de Groene Rand Asse langs Wolfrot ontsluit, krijgt in 2026 ook Putberg nog een recreatieve wandellus.’

"De brug maakt de historische wandelverbinding compleet," vertelt schepen van Leefmilieu in Asse Yoeri Vastersavendts. "Eenmaal de brug over, kom je op een nieuwe wandelverbinding die loopt langs privépercelen van het voedselbosinitiatief Forest Farm. Het is belangrijk dat iedereen respectvol met de wandelverbinding omgaat en geen hinder veroorzaakt," aldus de schepen. De impact van de gebruikers op de omgeving wordt nauw opgevolgd en binnen enkele jaren geëvalueerd.

Laurence Claerhout: 'Door onze gronden open te stellen voor deze wandelweg willen we bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving en mensen dichter bij de natuur brengen. Het is fijn om te tonen dat landbouw en natuur kunnen samengaan. We hopen dat wandelaars op de trage weg zullen blijven en het werk van de boeren zullen respecteren.’