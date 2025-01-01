Oppositiepartij Groen pleit voor meer deelauto’s in Sint-Pieters-Leeuw: “Eén deelwagen houdt zeven auto's van de straat”

Sint-Pieters-Leeuw telt zes deelwagens, maar die zijn overdag voorbehouden voor het gemeentepersoneel. Oppositiepartij Groen start daarom met een petitie. "Er moeten er meer komen en voor iedereen", klinkt het. “Eén deelwagen houdt zeven auto's van de straat. Het helpt enorm om de parkeerdruk in de gemeente te verlichten. Daarnaast zijn het elektrische auto's dus ze zijn duurzaam. Volgens onze klimaatdoelen moeten we over 5 jaar naar 73 deelauto's. In Ruisbroek, Negenmanneke en andere dichtbevolkte plekken in Sint-Pieters-Leeuw ben ik ervan overtuigd dat daar genoeg animo voor is”, zegt Jeroen Steeman, gemeenteraadslid voor Groen.

Burgemeester Desmeth speelt vraag door aan deelautobedrijven

Burgemeester Desmeth begrijpt de vraag naar meer deelwagens, maar speelt die door. “Het is juist dat deelwagens 24/7 beschikbaar moeten zijn. Natuurlijk: de overheid moet dat niet faciliteren. We leven niet in een staatseconomie waarin de overheid alles moet doen. We creëren het kader, de private sector moet daar dan mee aan de slag. Deelautobedrijven beginnen natuurlijk eerst in de steden en dan pas in de Rand”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. Want steden zijn aantrekkelijker, met meer potentiële klanten.

131 deelauto's voor 33 regiogemeenten

De 33 gemeenten in het zendgebied van Ring tellen 131 deelauto's. In het Brussels gewest zijn dat er 2.200. "Autodelen blijft een stedelijk fenomeen", bevestigt Jeffrey Matthijs van Way To Go, de Belgische netwerkorganisatie deelmobiliteit. “Alhoewel, in Vlaanderen zien we dat in 275 van de 300 gemeenten minstens één deelwagen beschikbaar is. Je hebt de Vlaamse Hoppinpunten waar vaak deelwagens staan. Je hebt ook het lokaal Energie- en Klimaatpact dat tegen 2030 twee deelwagens per 1.000 inwoners wil”, aldus Matthijs.

"Landelijke gemeenten kunnen deelwagens promoten"

Landelijke gemeenten kunnen deelwagens promoten door bijvoorbeeld parkeerplaatsen te voorzien en het aanbod te stimuleren. “Hoe kan je dat best doen? Wel, er bestaat een soort van 'afnamegarantie' waarbij de gemeente borg staat om maandelijks minstens een bepaald bedrag te betalen aan de aanbieder. Hoe meer het gebruikt wordt, hoe minder de gemeente moet betalen. Ten tweede, heel belangrijk en vaak vergeten: je moet communiceren. Je moet je bevolking duidelijk maken dat autodelen voordelen heeft en voor veel mensen een optie is”, zegt Matthijs nog.