Provinciedomein Huizingen blijft dicht tot vrijdag: “Veiligheid kan niet gegarandeerd worden”

Het stormweer van 9 juli zorgde voor heel wat schade aan het provinciedomein van Huizingen. Honderden bomen zijn omgewaaid of afgebroken. Het crisiscomité heeft vandaag beslist om het domein tot en met vrijdag te sluiten. "Ondanks het vele werk dat er al verzet is, hangen er momenteel nog heel wat takken los. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de bezoekers. “Bovendien zijn de werken om de stormschade te herstellen nog volop bezig”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “Heel wat grote kranen en voertuigen rijden af en aan. En dat is niet ideaal om bezoek toe te laten.”