Reuzenaronskelk in bloei in Plantentuin Meise: “Plant is met uitsterven bedreigd”

De reuzenaronskelk, die een stinkende geur afgeeft tijdens de bloei, is een zeldzame soort die enkel in de tropische bossen van Sumatra in het wild voortkomt. “Het geur- en kleurspektakel duurt slechts 48 tot 72 uur”, zegt Koen Es van Plantentuin Meise. “Deze uitzonderlijke gebeurtenis is dan ook een gelegenheid om meer mensen bewust te maken van de bedreigingen voor deze plantensoort. Vorig jaar verdween er 10 voetbalvelden per minuut een tropisch regenwoud. Grote delen van de boshabitat van de plant worden gekapt voor hout en om plaats te maken voor palmolieplantages.”

Botanische tuinen, waaronder Plantentuin Meise, spelen dan ook een cruciale rol in het behoud van de plant. “Eind mei bloeide één van onze exemplaren, daar hebben we dan stuifmeel van afgenomen en het exemplaar dat in juli bloeide mee bestoven", klinkt het in de plantentuin. “De vruchten en zaden die voortkomen uit die bestuivingen bevorderen de genetische diversiteit van de individuen in de collectie. We wisselen die ook uit met andere botanische tuinen. Zo gaven we in totaal al meer dan veertig planten aan elf botanische tuinen over heel Europa.”

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de bloei te bewonderen, blijft Plantentuin Meise uitzonderlijk langer open. Het domein blijft open tot 21 uur op 6 en 7 augustus. Laatste toegang voor bezoekers is om 19u30, abonnees kunnen tot 20u30 naar binnen. “Goed om te weten: héél binnenkort staat er nog een tweede bloei aan te komen. We verwachten nog een exemplaar dat in bloei komt”, besluit Koen Es.