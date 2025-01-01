Schapen onderhouden mee het Warandepark in Essenbeek

De schapen worden ingezet voor zogenaamde stootbegrazing. In tegenstelling tot maaien met tractoren, waarbij alle planten in één keer verdwijnen, grazen de dieren stukje bij beetje. Dat zorgt voor meer biodiversiteit, laat bloemen tot zaadvorming komen en geeft insecten meer kans om te overleven. Daarnaast hebben de schapen geen fossiele brandstof nodig en belasten ze de bodem minder dan wanneer er gemaaid wordt met zware machines.

De kudde bestaat uit verschillende rassen, elk met eigen voorkeuren. Sommige van de rassen eten ook ongewenste of giftige planten, zoals Sint-Jacobskruiskruid. Zo helpen ze het park op een natuurlijke manier gezond te houden. De kudde blijft ongeveer een maand in het Warandepark. Hoe lang precies, hangt af van de weersomstandigheden en de hoeveelheid gras. “Wandelaars vragen we om de dieren met rust te laten en niet te voederen. Op de grasweides vinden ze voldoende voedsel”, klinkt het bij de stad Halle.