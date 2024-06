Velt vzw voert bij burgers onderzoek naar aantal pesticiden die tot in slaapkamer geraken

Velt vzw wil weten hoeveel schadelijke stoffen, zoals pesticiden en insecticiden, aanwezig zijn in slaapkamers op het platteland. Daarvoor moesten bewoners drie weken lang het stof in hun slaapkamer laten liggen. Want stof bindt die schadelijke stoffen aan zich, een ideale meetmanier dus. “We kregen van heel wat de mensen of de producten die landbouwers gebruiken ook tot bij hen komen, vandaar deze actie,” legt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt vzw uit. Bovendien blijkt België slecht te scoren bij een onderzoek. “Er werden 23 pesticiden gevonden in een stofstaal van een slaapkamer. Zes daarvan hebben een negatieve impact op vruchtbaarheid.”

Reden genoeg voor de natuurorganisatie om aan eigen onderzoek te doen. Voor het project SOS Slaapkameronderzoek worden tijdens het stofzuigen stalen genomen met een special opzetstuk en filter. Het residu blijft in de filter hangen en gaat rechtstreeks naar het labo. “Dat gebeurt op 114 plaatsen”, vervolgt Gommers. “In september hopen we met de resultaten naar de overheid te kunnen trekken.” Afhankelijk van die resultaten wil Velt vzw dat de overheid maatregelen neemt. “We zijn er wel van overtuigd dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de boeren ligt. We willen hen dus niet viseren, mogelijk moeten er meer algemene maatregelen genomen worden.”