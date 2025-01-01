Vernieuwing begraafplaats Vilvoorde krijgt vorm: “Moderner en makkelijker te onderhouden”

De voorbije weken stelden heel wat lokale besturen alles in het werk om de gemeentelijke begraafplaatsen piekfijn in orde te brengen voor de vele mensen die dit weekend naar het kerkhof te trekken. Ook in Vilvoorde is daar werk van gemaakt. En binnenkort moet het onderhouden van de begraafplaatsen efficiënter verlopen, want het masterplan voor de herinrichting treedt bijna in werking.

Het kerkhof aan de Havendoklaan in Vilvoorde ligt er goed onderhouden bij voor komend weekend. Dat was enkele weken geleden anders toen het onkruid op sommige plekken nog metershoog stond. Door het masterplan dat er nu zit aan te komen, zou dat binnenkort niet meer het geval mogen zijn. “Het is nodig om onze begraafplaatsen aangenamer en moderner te maken”, zegt schepen van Openbaar Groen Jeroen Bergers. “En wat zeker bij de bevolking leeft, ze moeten beter onderhouden worden.”

Het masterplan waar de stad al een tijdje aan werkt, wordt nu ook echt concreet. “We gaan paden vervangen zodat er geen onkruid meer doorgroeit en ze makkelijker te onderhouden zijn. Voor de rest zorgen we ook voor een vergroening door meer gazon aan te planten en wordt het wachthuisje aangepakt. Wanneer het meerjarenplan definitief is afgeklopt gaan we daar ook direct een mooie planning bijzetten, maar daarvoor is het nu nog iets te vroeg. Het gaat alleszins om een flinke investering die de stad een aardig centje zal kosten.”

