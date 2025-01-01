Vijver Domein Groenenberg afgevist: "Exoten richten te veel schade aan"

Stipt om tien uur vanmorgen gaan de generatoren op de boot aan. Die zijn verbonden met een grote geleider die in het water hangt. 't Zijn de grote middelen die het Agentschap Natuur en Bos inzet om vissen te vangen in de vijver. "We leggen tussen een kathode en een anode een elektrisch veld aan, waardoor vissen die in de nabijheid ervan zwemmen in een paar seconden tijd verdoofd worden. Na een paar seconden komen ze alweer bij, maar tegen dan hebben we tijd genoeg gehad om ze op te scheppen," licht visserijbioloog Seger Van Mileghem van Natuur en Bos toe.

Schadelijk voor de biodiversiteit

In het totaal haalt het Agentschap Natuur en Bos meer dan honderd grote karpers uit de vijver op het Domein Groenenberg. Ze horen er niet thuis en richten veel schade aan. "De vis eet de eitjes op padden en kikkers, van libellen, van andere insecten, waardoor je een zekere biologische verschraling krijgt. Er zit heel veel zware vis op, dus dat heeft wel een bepaalde impact. Als we die er nu afhalen, gaat alles zich spontaan herstellen, aldus boswachter Tom Brichau.

De zonevreemde vissen zijn ooit in de vijver gezet, vervolgt Brichau. " Er zitten ook wel wat goudwindes, goudvissen en kooikarpers in de vijver, dus waarschijnlijk hebben mensen hun bokaal hier leegemaakt of waren ze hun kooikarper moe en zijn ze hem hier komen in gooien." Eens de vissen gevangen zijn, krijgen ze bijvoorbeeld een nieuwe thuis in het Colomapark van Sint-Pieters-Leeuw. De afgeviste vijver blijft nog enkele maanden droog staan om te herstellen. "De zuurstof, het licht en de zon moeten hun werk kunnen doen om bladval te verteren en dat zal zeker tot de zomer zijn. Dan gaan we evalueren wat we ermee doen," zegt Brichau.

Zwartbekgrondel

En ook de grote hengelvijver aan het Kasteel van Gaasbeek wordt nog onder handen genomen. "Daar zwemt de zwartbekgrondel op, dat is in onze contreien een exoot die de laatste jaren serieus aan het oprukken is en die andere inheemse vissen verdringt. Dat is de opzet van onze acties: we willen die vis proberen te verwijderen uit die andere vijver," besluit Van Mileghem.