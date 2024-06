Voedselbos in Brussegem geopend: “Wandelaars kunnen hier straks gezond en lekker tussendoortje plukken"”

Zo'n anderhalf jaar geleden ging in Brussegem de eerste spade de grond in. Toen was het veld nog kaal, nu ziet het er helemaal anders uit. Zo'n honderd mensen namen deel aan het Feest in het Landschap. Dat feest vindt niet toevallig hier plaats, want de gemeente huldigt het nieuwe voedselbos in. “Het is een vrij groot voedselbos met verschillende fruitbomen, klein fruit en noten”, zegt Louis Put van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “Mensen kunnen binnen dit en vijf a acht jaar volop om fruit en noten te plukken die ze dan thuis kunnen gebruiken om dingen te koken, of gewoon als lekker vieruurtje kunnen eten als ze hier op wandel zijn.”

Het nieuwe voedselbos is bijna twee hectare groot en in totaal werden er 1355 planten de grond in gestoken. Het bos is een samenwerking tussen de gemeente, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en het Agentschap Natuur en Bos. “Het is vooral belangrijk dat we mensen betrekken bij de fauna en flora in onze natuur. Dat kan je doen door daar specifiek aandacht op te leggen”, zegt gedeputeerde van Milieu Bart Nevens. “Hier komt een hectare en half meer natuur dat opengesteld wordt voor jongeren, jeugdbewegingen, voor de Merchtemnaar.”