Jeugdboekenmaand afgetrapt in De Factorij in Zaventem

Graag lezen, dat is wat de Jeugdboekenmaand en het bibteam van Zaventem willen stimuleren. “We proberen kinderen te enthousiasmeren voor het lezen en om boeken te ontdekken die ze misschien zelf niet spontaan zouden grijpen”, zegt bibliothecaris Frederica Van Wing. “Zo hopen we dat lezen toch een beetje in een meer leuke sfeer te brengen voor kinderen die dat lezen niet zo vanzelfsprekend is en om hen andere boeken te laten ontdekken. Het thema tijd zette de creatieve mensen in de bib aan het denken. Ze zijn voor de dag gekomen met een teletijdmachine, een creatieve maaktafel en doktersjassen van Dokter Tijd. Iedereen is dus welkom in ons tijdlabo waar je hopelijk enorm verrast wordt door veel leesplezier en mooie boeken.”

Taal is bijzonder belangrijk in de ontwikkeling van een kind. “Je wordt creatiever en krijgt meer vertrouwen in je eigen kunnen”, zegt Philip Roosen van Cultuurregio Noordrand. “Het is dus echt wel belangrijk dat kinderen veel lezen en de taal echt onder de knie krijgen en zeker in de Noordrand waar we met een heel divers publiek te maken hebben is taal heel belangrijk en vandaar dat we daar ook extra willen op inzetten.”