Pagadder en Ko brengt familievoorstelling Tjoep op de planken

"Pagadder staat voor 'deugniet' en de Ko staat voor Koningslo", staat te lezen op de website van theatergezelschap Pagadder en Ko. Het gezelschap brengt naar eigen zeggen theater voor kinderen van 3 tot 333. In zaal De Kring repeteren de spelers een nieuw stuk: 'Tjoep'.

"Tjoep gaat over Koning Langneus die eigenlijk goudstukken kon snuiten in zijn dromen en kon uitdelen in zijn rijk", zegt regisseur Fred Vanderlinden. "Alle mensen waren supergelukkig en plots lukte dat niet meer. Als je geen geld meer kon geven, dan worden de mensen een beetje boos en een beetje triestig en wordt hij uit zijn land gestuurd."

Tjoep speelt op zaterdag 22 en zondag 23 maart, telkens om 14u30 en 16u. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Pagadder en Ko.