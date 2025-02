Liedekerke voert sociale controle aan sportsite Heuvelkouter op: "Plek leefbaar houden"

Het kunstgrasveld langs de Sportlaan trekt heel wat jongeren aan, maar jongeren betreden dat op onrechtmatige wijze en beschadigen ook de omheining. “Bij het verlaten van de pleinen zetten ze de verlichting niet uit en het achtergelaten afval is bovendien een doorn in het oog van gemeentebestuur en de voetbalploegen”, zegt burgemeester Berdien Van den Abeele. De gemeente Liedekerke verhoogt daarom het toezicht, onder meer met gemeenschapswachten en politiepatrouilles. “Daarnaast gaan we ook in overleg met de lokale voetbalclub om samen voor verbetering te zorgen.”

Tijdens de voorbije zomer werden drie minderjarigen door politie betrapt toen ze zich onrechtmatig toegang hadden verschaft. Ook onlangs konden enkele minderjarigen geïdentificeerd worden na tussenkomst van zowel onze gemeenschapswachten als politiediensten. Gisteren bemiddelde het gemeentebestuur met één van de jongeren en kon huur vragen, maar deed een alternatief voorstel dat ook aanvaard werd. De jongen zal twee woensdagnamiddagen meedraaien bij de gemeentelijke groendienst en de sportsite proper maken door zwerfvuil te rapen.

“We willen de jongeren verantwoordelijkheidszin meegeven om de plek leefbaar te houden. Reglementen dienen om nageleefd en gehandhaafd te worden. Tegelijk willen we ook duidelijk meegeven dat het vandalisme, beschadigen van materiaal en het achterlaten van zwerfvuil echt moeten stoppen”, zegt Van den Abeele. “We zijn dan ook van plan om niet alleen de sociale controle in de buurt op te voeren maar ook in te zetten op gemeenschapsdienst met als doel de bewustwording te vergroten bij onze jongeren.”