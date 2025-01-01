Beersel over discussie verlaging minimumleeftijd GAS-boetes: “Buitenspel gezet als gemeente”

De politiezone Zennevallei wil de minimumleeftijd voor het opleggen van GAS-boetes verlagen van 16 naar 14 jaar. Het voorstel maakt deel uit van een reeks aanpassingen aan het politiereglement, na incidenten waarbij ook jongeren onder 16 jaar betrokken zijn. De Beerselse jeugdraad heeft een negatief advies geformuleerd over de verlaging van de GAS-boetes naar 14 jaar. “Ik hoorde hen zeggen dat 14 jaar veel te jong is, dat Beersel beter inzet op preventie – bijvoorbeeld via een jongerenwelzijnsmedewerker die we vandaag nog niet hebben – en dat er in onze gemeente geen recente voorbeelden zijn waarbij een GAS-boete bij 14- tot 16-jarigen een oplossing had geboden. Hun boodschap is glashelder: de Beerselse jeugdraad zegt nee, met sterke argumenten en onderbouwde visie”, zegt schepen van Jeugd Lora Hasenbroekx.

Het advies van de Beerselse jeugdraad wordt woensdag op het schepencollege besproken. Hasenbroeckx is dan ook kritisch op het feit dat de beslissing in Halle volgende week dinsdag al wordt genomen, terwijl het in Beersel eind deze maand op de agenda staat. “Halle zal dus een beslissing nemen op een moment , terwijl het schepencollege in Beersel officieel nog geen standpunt heeft ingenomen. Daardoor komen we niet ten volle aan bod in de besluitvorming. In een politiezone met drie gemeenten moet iedereen de kans krijgen zijn standpunt te vormen vóór er beslissingen vallen. Anders zet je Beersel gewoon buitenspel", besluit Hasenbroekx.