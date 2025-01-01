Halse weesfietsen krijgen nieuwe toekomst dankzij Groep Intro, NMBS en Fietspunt Halle

In weer en wind, aan het station van Halle of ergens in het Halse stadscentrum, hebben ze op hun eigenaar gewacht, maar dankzij Groep Intro, Fietspunt Halle en NMBS krijgen 35 weesfietsen tijdelijk onderdak bij Mobyspot. De trouwe tweewielers staan al enkele maanden te verkommeren.

Alle fietsen die ondanks waarschuwingen niet verwijderd waren, zijn vandaag opgehaald en naar Mobyspot gebracht. Eigenaars hebben nog drie maanden de tijd om zich alsnog te melden. Daarna worden de fietsen eigendom van Mobyspot, dat ze zal herstellen of de onderdelen opnieuw zal gebruiken.