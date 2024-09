Politie en parket pakken drugsproblematiek in stationsomgeving in Vilvoorde aan: "Topje van de ijsberg"

De stad Vilvoorde wordt de laatste jaren geconfronteerd met een toenemende drugsproblematiek, vooral in de omgeving van het station en het nabijgelegen Hanssenspark. Als startte de politiezone VIMA, in samenwerking met het parket van Halle-Vilvoorde, in april van dit jaar een project dat zich richtte op een specifieke aanpak van de overlast door middel van een overlastteam en extra controles.

“De resultaten liegen er niet om. Tijdens tien gerichte acties werd in totaal 58 gram hasjiesj, 134 gram marihuana, 25 gram cocaïne en 38 XTC-tabletten in beslag genomen. Er werden twee meerderjarigen aangehouden en twee minderjarigen werden in een jeugdinstelling geplaatst. Daarnaast kregen verschillende jongeren sancties opgelegd door de jeugdrechter", klinkt het.

Ondanks de positieve resultaten benadrukt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte dat de interventies slechts ‘het topje van de ijsberg’ zijn. “Je krijgt soms de indruk dat er overal drugs worden verhandeld en gebruikt. We mogen ons daar echter niet bij neerleggen”, stelt hij. “Deze praktijken verzieken letterlijk en figuurlijk onze samenleving. Het wordt hoog tijd dat de federale overheid ons bijstaat om de stationsbuurten veiliger te maken. De al lang beloofde virtuele patrouilles, waarbij de camerabeelden van stations direct beschikbaar zijn voor de lokale politie, zouden een wereld van verschil maken.”

Het is een probleem dat Hans Bonte eerder al aankaartte. “Bij problemen kan de lokale politie niet rechtstreeks via die camera's volgen wat er aan de hand is. De politie moet de beelden achteraf opvragen, en dan is het vaak te laat om nog in te grijpen en criminelen op heterdaad te betrappen. Er wordt al jaren een wettelijke regeling beloofd maar die is er nog steeds niet”, besluit Bonte.