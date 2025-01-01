Stad Halle en politie wil GAS-boetes aan 14-jarigen kunnen opleggen: “Pas in laatste instantie, maar stok achter de deur is nodig”

Met een GAS-boete kunnen steden en gemeenten onder meer een geldelijke boete of werkstraf opleggen aan een minderjarige, bijvoorbeeld voor wildplassen of het veroorzaken van andere soorten overlast. Omdat er onlangs meerdere incidenten waren met jongeren onder de 16 jaar, wil de politie de leeftijd verlagen naar 14 jaar. Dat zou dan gelden in de drie gemeenten van de politiezone, namelijk Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. “De politie baseert zich op recente feiten. Zo waren bij de overlastproblematieken in Ruisbroek 8 van de 20 betrokkenen jonger dan 16 jaar en bij de problemen in het stadscentrum in Halle eind vorig jaar 7 van de 10”, zegt burgemeester Eva Demesmaeker. “We denken in de eerste plaats vooral aan bemiddeling met de ouders en andere instanties of een alternatieve werkstraf en pas in laatste instantie aan een GAS-boete. Maar we hebben die stok achter de deur volgens mij wel nodig.”

De verlaging van de wettelijke minimumleeftijd naar 14 jaar werd voorgelegd aan de Halse jeugdraad, die een negatief advies gaf. Ook oppositiepartij Vooruit reageert kritisch en vraagt meer onderbouwde adviezen vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen. “Omdat de leeftijdsverlaging een ingrijpende beslissing is, willen we niet over één nacht ijs gaan. Daarom vragen we aan de burgemeester om alle adviezen van de betrokken diensten op te vragen,” zegt Pierquin. “Het advies van de onderwijsraad ontbreekt volledig. In deze raad werken alle Halse onderwijsinstellingen samen om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, hun visie is dus cruciaal. Daarnaast vragen we ook de input van onder meer de jeugddienst van Halle, de samenlevingsraad en de LOKO-raad.”