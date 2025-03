Extra treinen voor Pajotse leerlingen die in Geraardsbergen naar school gaan

Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling, ondervinden heel wat scholieren die vanuit het Pajottenland de trein nemen richting school in Geraardsbergen. Tientallen leerlingen komen te laat aan op school of moeten vroeger vertrekken van school om hun trein te halen. “Ik kan mijn trein 's avonds niet nemen omdat ik te weinig tijd heb om naar het station te stappen. Vanop school naar het station moet ik daar op tien minuten geraken. Maar omdat dat niet lukt, moet een uur langer wachten om de trein te kunnen halen”, zei leerling Kiara Carion enkele weken geleden nog in het nieuws.

Op de nieuwe dienstregeling kwam heel wat kritiek van ouders, schooldirecteurs en burgemeesters. Zo startte burgemeester van Pajottegem Kris Poelaert zelfs een petitie op. Na de krokusvakantie past de NMBS daar een mouw aan met een verhoogd treinaanbod tussen 16 uur en 18 uur. Reizigers naar Viane-Moerbeke, Galmaarden, Tollembeek, Herne en Edingen beschikken vanaf 10 maart tijdens die uren over twee treinen per uur, in plaats van één. De treinen vertrekken in Geraardsbergen respectievelijk om 16u32 en 17u26, naast het al bestaande aanbod dat telkens om ’55 vertrekt.