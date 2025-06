500 Dilbeekse leerlingen leren verkeersregels tijdens heus verkeersfestival

De gemeente Dilbeek organiseerde het Verkeersfestival al voor de vijfde keer. "Vandaag staan er heel wat workshops op het programma, alle zesde leerjaars van de basisscholen in onze gemeente nemen deel," weet schepen van Onderwijs David De Freyne. "In het totaal gaat het om meer dan 500 kinderen die onder andere workshops krijgen rond fietsbehendigheid en fietsonderhoud." Zo leren de zesdejaars ook over de gevaarlijke effecten van alcohol en drugs, de gevaren van de dode hoek en het belang van de gordel.

"Vroeger gingen we met een paar klasjes op stap om hen de verkeersregels bij te brengen, maar we vonden dat het efficiënter kon en de impact groter mocht zijn, vandaar dit heuse festival," aldus Arnoud Vermoesen, korpschef van de politiezone Dilbeek.