Amaury uit Beersel studeert aan de Koninklijke Militaire School en wil piloot worden

Rondleidingen door de historische gebouwen van de Koninklijke Militaire School, een bezoek aan het museum, ontdekkingstochten in het befaamde ballistiek- en explosievenlabo of demonstraties met uitleg van specialisten, het maakt allemaal deel uit van de Open Campus Day. “De KMS is meer dan een universiteit,” licht leerling-officier Amaury uit. “Het is een omgeving waar studenten een sterk groepsgevoe ontwikkelen en leren functioneren onder druk. Dankzij een militaire structuur en een internaatregime, gecombineerd met academische uitmuntendhuid, bereiden wij ons voor op een toekomst als officier binnen Defensie.” Zelf droomt Amaury ervan om later piloot te worden.