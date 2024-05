Jeugdhuis opent overdag de deuren: “Jongeren plek geven tijdens middagpauzes”

Jeugdhuis Onder Den Toren ligt centraal in het dorpshart van Londerzeel. Met twee middelbare scholen in het centrum van Londerzeel zijn er tijdens de middagpauze en voor en na de schooluren veel jongeren in de dorpsstraten. Onder impuls van een convenant opent het jeugdhuis nu ook ’s middags de deuren. “Het betekent een win-winsituatie voor de jongeren, het jeugdhuis en de hele gemeenschap waarbij hand in hand wordt gewerkt aan aangenaam samenleven in Londerzeel”, zegt burgemeester Conny Moons.

Het jeugdhuis krijgt bovenop de jaarlijkse toelage nu 6.000 euro per jaar om de deuren vaker te openen. “Hiermee willen we ook het belang van sterk jeugdhuiswerk benadrukken en verder ondersteunen. Bij de uitwerking van het convenant werd rekening gehouden met een aantal belangrijke beleidsdoelstellingen, en hoe het jeugdhuis hier door jeugdhuiswerk aan kan bijdragen. Concreet denken we aan laagdrempelige activiteiten, workshops en projecten die inspelen op de leefwereld van de jonge doelgroep”, aldus Moons.