Nog tot 11 oktober vinden de ‘Vlaamse loopweken voor scholen’ plaats. In Asse staat die periode al enkele jaren gelijk aan het organiseren van een belevingsloop. Dat is een hindernissenparcours met uitdagende obstakels die de kinderen moeten afleggen. Daarnaast selecteerde school-sportorganisatie MOEV Asse als ‘gemeente in de kijker’ binnen Vlaams-Brabant en Brussel.