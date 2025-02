Vijfdejaars Sint-Jozef organiseren tal van workshops op FUL-Day

De vijfdejaars bedrijfswetenschappen van het Sint-Jozefsinstituut in Ternat organiseren ieder jaar de FUL-Day. Dat is een dat die in het teken staat van gemeenschappelijk funderend leerplan, waarin een algemene persoonsontwikkeling in de samenleving een centrale plaats inneemt. Medeleerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar krijgen workshops en gastlessen binnen het thema: succesful, mindful, hopeful and careful.

Het thema laat een brede waaier aan onderwerpen toe. "Meer dan 40 sprekers uitleg komen geven over hoe ze succesful en mindful kunnen zijn in het leven, over studentenjobs, hoe ze met hun mentale gezondheid moeten omgaan", zegt een van de organiserende leerlingen, Sehar Bhatti. Onder andere Fons Van Dyck, Francesca Vanthielen en het Vredesinstituut tekenen present.

Ook op het programma: hoe veilig en efficiënt een bus te evacueren bij brand. "Ritsen", weet Axel-Lukas ons te vertellen. "Er is minder chaos in de bus dus het gaat veel vlotter. De eerste keren dat we uit de bus gingen waren we veel trager want iedereen was aan het duwen. Ritsen is dus efficiënt."

Verkeersveiligheid was een prioriteit op de FULday. Responsible Young Drivers voorziet een crashsimulatie. Een goede voorbereiding voor de zesdejaars die voor hun rijbewijs studeren. "Ik vind het wel leerrijk want je leert hoe je in een echte auto moet reageren als het echt nodig is", zegt Hanne Van Haesendonck.