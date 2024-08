Halle sluit zomervakantie af met de Warandedag

Ook dit jaar organiseert stad Halle een familiedag in het Warandepark.

Vanaf 12 uur kan je picknicken in het park. Er zijn tal val activiteiten: gekke fietsen, een speleobox, een klimmuur, zaadbommen en een insectenhotel maken, boerengolf, eenwieleren, wielerpetjes beschilderen, linostempelen en de wondere wereld van de bij ontdekken met de imkersbond.

Om half vier is er de slotshow ‘In Petto’ waarbij de twee clowns van compagnie Okidok je laten lachen met hun grappige straattheater.

De gemeenschapswachten zijn aanwezig op de Warandedag. Ze helpen je met het registreren van je fiets via het mybike-platform. Bij diefstal kan de politie dan de eigenaar opsporen via een sticker met een unieke QR-code.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf in te schrijven.