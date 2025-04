Nieuw skatepark in Asiat Park in de maak: "Van nul herbeginnen"

Het nieuwe skatepark moet van het Asiat Park nog meer een 'duurzame ontspanningsplek' maken. Na de realisatie van het sportplein door het Italiaans-Belgische architectenbureau Piovenefabi in 2024, mocht de Franse ontwerper Jean Bénoit Vétillard, die eerder het in samenwerking met Raphaël Zarka het CYCLOÏD PIAZZA skatepark ontwierp voor de Olympische Spelen in Parijs.

De vraag naar nieuwe openbare skate-infrastructuur was groot, zegt Louise Goegebeur, artistiek coördinator van Asiat Park & Horst Arts & Music. “De vorige skate-infrastructuur van het Park was verouderd en voldeed niet aan de hedendaagse normen van een kwalitatief skatepark", zegt Goegebeur. "Daarom hebben we besloten om opnieuw van nul te starten en niet voor een upgrade van de bestaande infrastructuur te gaan”.

“Dat de Stad Vilvoorde en het Vlaamse Randfonds mee wilden investeren in een nieuw Skatepark voor de lokale skaters heeft ervoor gezorgd dat we de gedeelde droom van de skaters, Asiat Park en het kunstenluik van het festival kunnen realiseren,” aldus Goegebeur. Op zaterdag 31 mei wordt het Park officieel ingehuldigd met een skatecontes. Inschrijven voor het contest is vrij en kan de dag zelf in Asiat Park.