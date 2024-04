Babytheek Meise opent de deuren: “Ontleen babyspullen: voordelig en duurzaam”

Een baby in aantocht? Dan moet je volgens de vele geboortelijsten heel wat nieuwe spullen aankopen. “Nochtans worden veel babyspullen slechts kort of nooit gebruikt’, vertelt Ann Van den Broeck, schepen van Sociaal beleid, Gezin en Jeugd. “Jonge ouders kijken aan tegen forse kosten, terwijl uit cijfers van het Agentschap Opgroeien blijkt dat 12,6% van alle kinderen van 0-3 jaar in Vlaanderen opgroeien in armoede. De nieuwe uitleendienst voor babyspullen wil duurzaam babymateriaal toegankelijk maken voor iedereen.”

“Of je nu klein woont, een beperkt budget hebt of wil kiezen voor minder spullen: de Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts kort nodig hebt”, vult verantwoordelijke Griet Vermoesen van Huis van het Kind van Meise aan. “Net zoals je naar de bibliotheek gaat om boeken te ontlenen, kan je naar de Babytheek voor babyspullen. Het project wil zo bijdragen aan de deeleconomie, want waarom een borstvoedingskussen aankopen als je die binnen enkele maanden toch niet meer nodig hebt? Lenen is de ideale oplossing. Dat is voordelig voor het klimaat, want er hoeven minder spullen aangekocht, geproduceerd en vervoerd te worden, en voordelig voor je portemonnee.”

“Alle inwoners van Meise kunnen lid worden van de Babytheek. De Babytheek is er voor ouders en grootouders, arm of rijk, nieuw samengestelde gezinnen of alleenstaanden, nieuwkomers, minimalisten en uitprobeerders,… Als lid heb je toegang tot heel wat kwalitatieve babyspullen. Het lidmaatschap kost 30 euro per jaar, tenzij je recht hebt op sociaal tarief, dan betaal je 5 euro lidgeld per jaar. Voor die bijdrage kan je spullen ontlenen voor lange termijn en korte termijn. Elk lid mag maximum 5 spullen op hetzelfde moment ontlenen. Babytheek Meise, gelegen in de Godshuisstraat 33 in Wolvertem, zal om de twee weken open zijn: afwisselend op dinsdag en op zaterdag van 10-12u.