Nieuw inloophuis OverKop in Lennik: "Alles kan en niets moet"

Lennikse jongeren kunnen zich vanaf vandaag naar de Frans van der Steenstraat in Lennik begeven. "Jongeren kunnen hier komen chillen, activiteiten met ons doen kunnen hier vragen stellen - zoals ik wil gaan solliciteren, maar hoe maak ik een CV? - en vragen stellen over mentaal welzijn," zegt Renske-Faye Defranc, die jeugdwelzijnswerker in OverKop is, "alles gratis en anoniem."

Netwerkcoördinator Elien Broos zegt dat uit recente jongeren- en leerlingenbevragingen mentaal welzijn hoog op de agenda staat. "Maar de wachtrijen zijn ellelang en bovendien zijn er nog heel wat drempels." OverKop wil de 12- tot 25-jarigen preventief uit de zorgwachtrijen houden door een uniek recept. "OverKop combineert vrije tijd- en jeugdwerk met hulpverlening," zegt Broos, "we onderscheiden ons van een school door de huiselijke, laagdrempelige context waarin we werken."

Huidig en toekomstig burgemeester Irina De Knop heet de OverKop-medewerkers welkom. De burgemeester benadrukt dat OverKop een belangrijke schakel in de eerstelijnszorg is. In Lennik opent het vierde OverKop-huis in de regio. In november opent een vijfde inloophuis de deuren in Grimbergen.