Nieuwe kinderopvang opent begin volgend jaar in Alsemberg: “Plaats voor 14 kinderen”

Beersel werkt voor de kinderopvang samen met Woonpunt Zennevallei. Twee woningen van de woonmaatschappij worden gerenoveerd en omgevormd tot een moderne groepsopvang. De nieuwe vestiging krijgt de naam Kriebelbos mee en moet in januari volgend jaar de deuren openen. “Zowel Kriebelberg als Kriebelbos bieden plaats aan 14 kinderen van 0 tot 2,5 jaar”, zegt Schepen van Kinderopvang Sonia Van Wanseele. “Net zoals bij de andere opvanginitiatieven van het lokaal bestuur, gaat het om groepsopvang met inkomenstarief die voldoet aan alle geldende normen en is erkend door Opgroeien, het agentschap van de Vlaamse overheid.”

Via een nieuwe oproep van de Vlaamse overheid komen er nog eens 22 plaatsen bij in Beersel. Wie in Beersel een nieuwe opvanglocatie wil starten of extra plaatsen wil voorzien binnen een bestaande opvang, moet dat eerst melden aan het lokaal bestuur. Tegen midden oktober verzamelt de gemeente alle geïnteresseerden en bezorgt dan een advies aan het Agentschap Opgroeien, dat nog voor het einde van het jaar beslist welke initiatieven de bijkomende plaatsen krijgen.

“We hopen dat geïnteresseerde initiatiefnemers zich bij ons melden. De uitbreiding van het aantal opvangplaatsen is belangrijk om jonge gezinnen in Beersel voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang te kunnen blijven bieden”, besluit Van Wanseele.