600-tal sportievelingen van KLJ verzamelen vandaag voor Sportfeest in Opwijk

In Opwijk verzamelen vandaag zo’n 600 leden van de KLJ, de jeugdbeweging Katholieke Landelijke Jeugd. Ze houden er hun jaarlijkse sportfeest. Het gaat om 27 organisaties om Oost-Vlaanderen en 2 uit Vlaams-Brabant. “Omdat wij met minder zijn, moeten we voor het feest meestal uitwijken naar Oost-Vlaanderen. Bijzonder dus dat wij dit jaar al die afdelingen mogen ontvangen,” klinkt het in Opwijk.