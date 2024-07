Belgisch Solar Team treft laatste voorbereidingen voor deelname aan extreme zonnewagenwedstrijd

Pilootwissels, inhaalmanoeuvres, start- en stopprocedures, communicatie binnen het team of bandenwissels. De studenten van de KU Leuven oefenen op de militaire basis in Bevekom allerhande procedures in zodat ze straks tijdens de wedstrijd in Zuid-Afrika geen kostbare tijd verliezen. "Een belangrijk aspect is de veiligheid. Elke stilstand van de zonnewagen moet zo veilig mogelijk gebeuren. Daarvoor werken we met kegels, vlaggers, mensen die fluiten. Op die manier waarschuwen we het team en maken we het team ervan bewust dat de wedstrijd doorgaat op de openbare weg", legt Ward Vanhulle uit, hij is energetisch Ingenieur.

De wedstrijd in Zuid-Afrika duurt acht dagen en brengt de studenten langs een parcours met bergpassen, woestijnen en drukke steden. "Voor de piloten is intensief trainen heel belangrijk. Rijden met een zonnewagen is niet hetzelfde als rijden met een gewone auto. Oefenen is hiervoor heel belangrijk aangezien we tijdens de wedstrijd tussen het verkeer zullen rijden", vertelt piloot Jonas Vlamijnck.