Bounida verlengt bij Ajax tot 2028

Rayane Bounida verlengt zijn contract bij Ajax tot 2028. Een belangijke In 2022 kwam Bounida over van RSC Anderlecht. Zijn transfer deed heel wat stof opwaaien omdat hij als een groot talent wordt beschouwd.

"Rayane had in het begin een lastige periode in Amsterdam, waarin hij geduldig moest zijn en hard heeft moeten werken", zegt directeur voetbal bij Ajax, Marijn Beukers. "De laatste maanden heeft hij wederom fantastische stappen gezet, die hem van Ajax O19 naar Jong Ajax en Ajax 1 hebben gebracht."

In de wedstrijd tegen Union kwam Bounida nog niet van de bank. Wel debuteerde hij al voor Jong Ajax. "We zijn erg blij dat Rayane zijn contract bij Ajax heeft verlengd. De gesprekken hebben even geduurd, maar we zijn zeer tevreden", zegt Beukers. "Rayane is met zijn fijne techniek een lust voor het oog. Met zijn spelintelligentie, creativiteit en slimme positionering staat hij symbool voor onze visie op talent."