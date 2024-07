Na aanhoudend vandalisme aan kunstgrasvelden: Machelen laat jongeren ‘gecontroleerd’ sporten

Het veld op de Bosveldsite wordt veel gebruikt door de jongeren, ondanks dat het officieel niet toegankelijk is. “Helaas wordt de omheining daarbij vaak opengeknipt”, zegt schepen van Sport Mohamed Akaychouch. “We hebben al verschillende keren reparaties uitgevoerd. Deze week hebben we opnieuw aanzienlijke schade aan onze infrastructuur aangetroffen, wat ik ten zeerste betreur. Op terrein C is er schade aan een doel en de spelerstribune.”

Akaychouch kijkt echter voorbij het vandalisme en herinnert zich zijn eigen jeugd: “Als jonge gast voetbalde ik vaak op een 4x4-veldje, ook wel de Agora genoemd. Dat veld moest destijds wijken voor nieuwe kunstgrasvelden voor onze voetbalverenigingen, een project dat ik nog steeds ondersteun. Helaas is er niets in de plaats gekomen van ons Agora-veldje, waardoor jongeren nu nergens anders terecht kunnen.”

Om tegemoet te komen aan de wensen van de jongeren, heeft de sportdienst naar hen geluisterd. “Ze willen vooral een terrein waar ze in de vakantie kunnen voetballen. Daarom zullen we vanaf maandag 15 juli, onder toezicht, de velden voor hen openstellen. Dit zal afwisselend gebeuren met de sportsite Calenberg in Diegem. Op lange termijn willen we permanente kwalitatieve velden realiseren, mogelijk met steun van de Jan Vertonghen Foundation. We hopen dat de jongeren deze veldjes weten te vinden en dat dit initiatief ook het vandalisme zal verminderen. We zullen dit project evalueren en hopen op termijn vaste dagen te kunnen vastleggen waarop de Machelse en Diegemse jeugd gebruik kan maken van de velden om te voetballen.”

Op maandag, woensdag en vrijdag zullen jongeren tussen 12 en 20 uur op de Bosveldsite terecht kunnen, op dinsdag en donderdag in Diegem.