Vandaag spelen de Rode Duivels hun laatste groepswedstrijd op het EK in Duitsland. Tegenstander is Oekraïne. In onze regio kan je de wedstrijd op tal van locaties volgen op groot scherm. In Strombeek-Bever slaan drie jeugdverenigingen daarvoor de handen in elkaar. Voor en na de voetbalmatch is er ook heel wat randanimatie. Wij gingen vanmiddag al eens langs.