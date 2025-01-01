Liftend rond de wereld: Zaventemnaar Cor Goethals wil record breken

Duim omhoog en liften maar, zo begint Zaventemnaar Cor Goethals zijn avontuur vanochtend aan het Atomium in Brussel. Goethals wil in een recordtijd de wereld rond liften.

Om 9.00 uur vanochtend steekt Cor Goethals uit Zaventem zijn duim omhoog. Het doel? In een recordtijd de wereld rond liften.

Eerste halte is het meest oostelijke punt van Rusland, Vladivostok. Vervolgens gaat het van Los Angeles naar Boston en dan met het vliegtuig van Lissabon naar Brussel. “Het doel is om dat binnen de 20 dagen, 1 uur, 31 minuten en 17 seconden te doen,” zegt Goethals aan Bruzz. Het is de bedoeling om het wereldrecord te breken dat op naam staat van de Rus Alexej Vorov.

Goethals is van geen kleintje vervaard. "Ik heb heel wat liftavonturen achter de rug,” beaamt hij. “We hebben van Boedapest tot Amsterdam gelift, van Canada tot Argentinië, van Brussel tot China...”

Dat hij een ervaren lifter is bewijst de Zaventemnaar met een vliegende start. Enkele uren later is Goethals al het land uit.

Meest bekeken

Jeugd
Onderwijs
Sport

800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

vrij 12 sep
Economie
Cultuur
Vlaamse Rand

Dilbeekse juwelen schitteren op New York Fashion Week: "Ik hou ervan om verhalen te creëren”

Cultuur
Samenleving

Voodoo Village wordt voor één avond groot buurtfeest: "Belangrijk om iets terug te geven"

vrij 12 sep
Cultuur
Mobiliteit

Eerste gerestaureerde trapkooi terug in station van Vilvoorde: "Begin volgend jaar volledig klaar"

vrij 12 sep
Samenleving

Bekend Brussels restaurant San Daniele neemt intrek in gebouw Brasserie Julie

don 11 sep

Meer nieuws uit de regio

Samenleving
Mobiliteit
Politiek

Bond Beter Leefmilieu en omwonenden luchthaven voeren actie tegen nachtvluchten: "We liggen er wakker van"

vrij 12 sep
Onderwijs
Jeugd
Samenleving

Dag van de Volle Brooddoos in ZAVO: "Een volle brooddoos betekent een lunch én kansen voor morgen"

don 11 sep
Schepen Lukas Schillebeeckx Zaventem
Wonen
Groen

Zaventem zet in op natuur-inclusief bouwen: "Geloof in kruisbestuiving tussen bouwen en natuur"

din 9 sep
Sheraton Airport Hotel
Economie

Sheraton Hotel Brussels Airport opnieuw open: "Nodige maatregelen voor brandveiligheid getroffen"

din 9 sep
Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Mobiliteit
Samenleving

Openbaar onderzoek naar groot infrastructuurproject Brussels Airport en eerste voorbereidende werken gestart

din 9 sep