Liftend rond de wereld: Zaventemnaar Cor Goethals wil record breken

Om 9.00 uur vanochtend steekt Cor Goethals uit Zaventem zijn duim omhoog. Het doel? In een recordtijd de wereld rond liften.

Eerste halte is het meest oostelijke punt van Rusland, Vladivostok. Vervolgens gaat het van Los Angeles naar Boston en dan met het vliegtuig van Lissabon naar Brussel. “Het doel is om dat binnen de 20 dagen, 1 uur, 31 minuten en 17 seconden te doen,” zegt Goethals aan Bruzz. Het is de bedoeling om het wereldrecord te breken dat op naam staat van de Rus Alexej Vorov.

Goethals is van geen kleintje vervaard. "Ik heb heel wat liftavonturen achter de rug,” beaamt hij. “We hebben van Boedapest tot Amsterdam gelift, van Canada tot Argentinië, van Brussel tot China...”

Dat hij een ervaren lifter is bewijst de Zaventemnaar met een vliegende start. Enkele uren later is Goethals al het land uit.