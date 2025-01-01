Buurthuis Meise start nieuw hoofdstuk met buurtwerker Younes: “Samen met alle generaties de buurt sterker maken”

Younes wordt, samen met de vertrouwde groep vrijwilligers, de motor achter het ontmoetingspunt voor de jongeren in de wijk. “Ik kijk ernaar uit om verder te bouwen aan een warme buurtwerking. Samen met alle generaties maken we de buurt sterker en hechter”, zegt Younes. “Mijn deur staat altijd open voor vragen, ideeën of gewoon een goed gesprek.”

Schepen van Welzijn Diana Tierens geeft aan dat het contract met de externe partner afliep en dat een nieuwe offerte te duur uitviel. Daarom neemt de gemeente de werking in eigen hand. “We zijn Groep Intro bijzonder dankbaar voor het mooie werk van de afgelopen jaren. Diezelfde nabijheid en betrouwbaarheid blijven we garanderen. We kiezen nu voor een duurzame verankering binnen onze eigen diensten, zodat de buurtwerking kan blijven groeien met en voor de bewoners en we binnen de diensten ook de expertise verder kunnen opbouwen. Buurtwerking is dan ook een belangrijke maatschappelijke pijler in ons samenlevings- en integratieverhaal”, aldus Tierens.

Het vertrouwde aanbod blijft overeind en wordt waar mogelijk uitgebouwd. Op maandag is er van 16 tot 18 uur de huiswerkklas. Op woensdagnamiddag kunnen kinderen en tieners terecht in het buurthuis voor allerlei activiteiten en de voetbalwerking met vrijwilliger Armand blijft een vaste waarde in de wijk.