Charlotte is voorzitter van Jeugdhuis Den Droes: "Het is een tweede familie"

Charlotte Ravyts ademt engagement. Ze zat jarenlang bij de Chiro, zetelt in de jeugdraad en, samen met een resem collega-vrijwilligers, managet ze Jeugdhuis Den Droes in Meise. Den Droes zit Charlotte in het bloed. “Ik ben voorzitter van jeugdhuis Den Droes dit is nu mijn tweede jaar dat ik het doe vorig jaar was ik ondervoorzitter, dit jaar ben ik voorzitter. Mijn mama is zelf ook nog voorzitter geweest dus ik vind het wel heel bijzonder dat ik haar voorzitterschap kan overnemen”, zegt Charlotte.

Den Droes bestaat al veertig jaar. In de muren zit geen vocht, maar er kleven heel wat kostbare herrinneringen aan. Het huidige bestuur probeert die erfenis levendig te houden. “Wij organiseren verschillende activiteiten voor de jeugd maar ons doelpubliek is niet allen maar de jeugd", zegt Charlotte. "Wij proberen ook wel de buurt, oud-bestuurders en ouders naar hier te trekken vandaar dat onze slogan ook 'Welcome to the family' is.“

Charlottes familie bestaat uit negen andere enthousiastelingen. “Iedereen heeft zijn taakjes, al is het drank bestellen, naar de winkel gaan, ons materiaalkot een beetje opruimen dus ik ben heel dankbaar dat zij dat engagement tonen en dat wij een leuke droesfamilie zijn geworden“, zegt Charlotte. Zo'n team en organisatie is nodig. “Wij hebben een capaciteit van 200 mensen. We hebben gelukkig een heel groot terras om al die mensen te ontvangen. Gewoonlijk verwelkomen we 20 à 50 droezen, maar als we een event organiseren, dan is het wel full house."

Voor wie nog twijfelt om zelf in een jeugdhuis te stappen, heeft Charlotte een advies: doen! "Ik raad het zeker iedereen aan want het zijn verhalen voor later nog te vertellen en het is een tweede familie die ik diep in mijn hart hou.”