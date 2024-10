Gemeentelijke loods Strombeek-Bever wordt jeugdsite: “Architectenbureau gekozen, ontwerp moet begin 2025 klaar zijn”

“Er is vandaag geen echte jeugdsite in Strombeek-Bever”, zegt schepen van Jeugd Jelle De Wilde. “Het is belangrijk dat de vele jonge Strombekenaren een plek hebben waar het aangenaam is om te spelen of samen te komen. Een combinatie van groen met vernieuwde infrastructuur zal het gebrek aan zo’n ruimte opvangen. Hiermee pakken we de infrastructurele problemen van de Strombeekse jeugdverenigingen grondig aan.”

Herbestemming gemeentelijke loods

De gemeentelijke diensten die tot voor kort gebruikmaakten van de gemeentelijke loods in Strombeek-Bever, werden ondertussen gecentraliseerd in de loods in Grimbergen. Daardoor komt de loods vrij. Aan de achterkant van de gemeentelijke loods organiseert het Strombeekse jeugdhuis De Duif zijn werking, maar dat onderkomen is te krap. De oudere gebouwen die naast de loods liggen, worden nu gebruikt door de Scouts en Gidsen van Strombeek-Bever. De gebouwen zijn verouderd, waardoor zich ook daar een alternatief opdringt.

Twaalf geïnteresseerde architectenbureaus

Twaalf architectenbureaus dienden een voorstel in met hun visie op de ontwikkeling van de site. Het is de bedoeling dat in twee fases gewerkt wordt: in fase één wordt de loods gerenoveerd en in fase twee gebeurt de omgevingsaanleg.

“Na overleg tussen de betrokken jeugdwerkingen en het gemeentebestuur, werd gekozen om architectenbureau ‘Objekt’ uit Aalst aan te duiden als ontwerper voor het project. Hun visie op het gebouw sluit aan bij onze visie. Men speelt in op het ‘box-in-the-box’-principe, waarbij de schil van de loods maximaal behouden blijft en daarbinnen een nieuw volume gecreëerd wordt”, aldus schepen van Gebouwen Hoefs.

Definitief ontwerp in voorjaar 2025

Het is de bedoeling om in de komende maanden een definitief ontwerp op tafel te leggen. Daarbij is er afstemming tussen de architect, het gemeentebestuur, de betrokken jeugdorganisaties en de Strombeekse jongeren zelf. Doel is om in het voorjaar van 2025 het definitieve ontwerp af te ronden en de procedure voor de omgevingsvergunning op te starten.

Ruïne Charleroyhoeve

Naast de nieuwe plannen voor de Pieremansite keurde het gemeentebestuur het definitieve ontwerp voor de opbouw van de ‘ruïne’ op de site van de Charleroyhoeve goed. Daarvoor zal binnenkort een procedure voor omgevingsvergunning opstarten. Als alles naar wens verloopt, zou de realisatie eind 2026 een feit moeten zijn. In de meerjarenbegroting werd alvast om en bij de € 1,5 miljoen voorzien.