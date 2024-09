Kampenhout dit weekend in de ban van sjorwedstrijd ‘Kamp en Hout’

Aan de grote sjorwedstrijd nemen groepen en jeugdbewegingen deel uit eigen land, maar ook uit Frankrijk, Duitsland en Engeland. Er zijn 12 groepen, nooit waren het er zoveel. 120 deelnemers zullen het beste van zichzelf geven.

“Het thema dit jaar is 'Duizend en één acht.' 'Acht' omdat we de achtste editie hebben. We verwachten de zotste dingen: Arabische toestanden, Arabische verhalen… De beste groep wordt gekozen door de deelnemende groepen. De punten worden dus niet gegeven door de organisatoren of een jury, maar door de groepen zelf”, legt Stefaan Deraedemaeker van Kamp en Hout uit.

“We zien dat het sjorren achteruit gaat, daarom willen we het promoten. Zelfs mensen die het niet goed kunnen zijn hier meer dan welkom”, zegt Stefaan nog.

De eerste prijs is - hoe kan het ook anders - 500 euro aan sjorhout. Zondagnamiddag kan iedereen die dat wil gratis komen kijken, tussen 10 en 13 uur.