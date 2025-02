Miss Charity komt uit Wemmel: "Het helpt je om het leven anders te bekijken"

"Ik hou echt van muziek", zegt de negentienjarige Verbelen. "Ik zou graag carrière maken als deejay maar ik heb gemerkt dat dat ik ook graag voor een lens sta. Stel dat ik een modellencarrière kan uitbouwen, dan hoor je me ook niet klagen." Victoria kan alle kanten uit nadat ze twee weken geleden in de finale van Miss België over de catwalk liep.

Victoria haalde het podium niet, maar werd wel Miss Charity. Een titel die voor Verbelen heel belangrijk is sinds de ziekte van haar moeder. "Ik heb inderdaad al wat levenservaringen achter de rug", zegt Verbelen. "Maar ik wist niet wat er bij Miss Charity kwam kijken. Toen ik ontdekte wat het was, heb ik mijn uiterste best gedaan voor verschillende goede doelen. We hebben zoveel georganiseerd, dat ik de hele lijst niet kan opsommen."

"Je moet van het leven profiteren, heb ik beseft. Elke dag kan de laatste zijn, van iemand van wie je houdt of van jezelf", zegt Victoria. Haar inspanningen voor Miss Charity hebben Victoria veranderd. "Het helpt je om het leven anders te bekijken."