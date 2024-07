Scouts Nederokkerzeel zijn klaar voor kamp: “Eindelijk je vrienden weerzien na de examens”

Verstopt achter de kerk ligt het scoutsterrein van Nederokkerzeel. De scoutsleiding is druk in de weer met de kampvoorbereidingen, want dit weekend is het zover en trekken ze op zomerkamp. “Het leukste aan kampvoorbereidingen is dat je na de examens kan samenkomen met de leiding”, zegt Ziggy Van de Put. “Je hebt zwaar gewerkt voor school en hebt veel te vertellen omdat je elkaar al een tijd niet gezien hebt.”

Al moet er ook gewerkt worden. Zo’n kamp voorbereiden is een hele organisatie. Vooral ook omdat niet iedereen trekt op dezelfde manier naar de kampbestemming. “Onze oudere leden gaan met de fiets naar het kampterrein, de anderen gaan met de trein. En de jongste leden sluiten later aan en worden met de auto gebracht”, zegt Alexander Schols.

Groepsleider Jef kijkt het meeste uit naar de bezoekdag. Hopelijk valt die niet in het water, want het slechte weer zou wel eens een spelbreker kunnen zijn. “We hebben dit jaar nieuwe tenten met grondzeilen, dus eigenlijk zouden de jongere leden niet nat mogen worden. Als het echt extreem zou worden, hebben we ook nog een container waar we in kunnen schuilen of onze grote speeltent waar we gezamenlijk onder kunnen zitten”, besluit Jef Kempeneers.