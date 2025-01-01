Sinterklaas zet voet aan wal in Vilvoorde

Sinterklaas zet vandaag voet aan wal in onze regio. Hij meerde vanochtend aan ter hoogte van de Steenkaai waarna kinderen hem kunnen ontmoeten in het stadhuis. Daarna maken de Sint en zijn gevolg een tocht door het centrum van de Zennestad.

Jaarlijks verwelkomen de stad Vilvoorde en Ring midden november de Sint in Vilvoorde. Hij werd vanochtend om 9 uur feestelijk ontvangen terwijl kinderen konden kennismaken met de Pieten-DJ, de ambiancepieten, Conchita, de Sintfotografen, Sintelijke Lakeien en de Sintoloog. Via een tekenwedstrijd maakten kinderen ook kans om mee te varen met de Sint.

