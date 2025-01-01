Superkindjesdag in Pajottegem

Superkindjesdag in Pajottegem: “Nog 1 dag volop spelen voor de school opnieuw begint”

Voor de 19e keer organiseert de gemeente Pajottegem in samenwerking met de jeugddienst en de speelpleinwerking de ‘Superkindjesdag’. Die vindt opnieuw plaats in gemeenschapscentrum Baljuwhuis. Volop kunnen spelen om de vakantie mooi af te ronden, een opzet die aanslaat.

Aan activiteiten geen gebrek tijdens Superkindjesdag. Er zijn springkastelen, een knutsel- en grimestand, een touwenparcours, een voetbalhal, trampolines en volksspelen.

Schepen Marleen Merckaert: “De Superkindjesdag blijft een prachtige manier om de zomervakantie af te sluiten. Tijdens de vakantie hebben veel kinderen wellicht verre of minder verre oorden bezocht, maar toch merk je dat kinderen blij zijn om terug samen met hun vriendjes in een vertrouwde omgeving te kunnen spelen”, zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert.

Om alles in goede banen te leiden, doet het lokaal bestuur, samen met de jeugdraad, een beroep op animatoren van de speelpleinwerking, medewerkers van de technische dienst en een hele groep extra vrijwilligers.

Superkindjesdag in Pajottegem

