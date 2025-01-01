Vilvoorde maakt zich klaar voor de komst van Sinterklaas

Op zaterdag 15 november verwelkomen de stad Vilvoorde en Ring Sinterklaas. Hij meert om 10 uur aan ter hoogte van de Steenkaai, waarna kinderen hem kunnen ontmoeten in het stadhuis. Vervolgens maakt Sinterklaas samen met zijn gezelschap een tocht door het handelscentrum.

In aanloop naar de intrede van Sint kleurden heel wat Vilvoordse kinderen de jaarlijkse kleurplaat in. Een zorgvuldig geselecteerde jury, met daarin één van onze Ring-journalisten, maakte vanmorgen een selectie van de allermooiste tekeningen. Die creatievelingen worden binnenkort beloond met een cadeautje of een plek op de eerste rij tijdens de aankomst van de Sint.

Het programma op 15/11:

10 uur - aankomst Sint aan de Steenkaai

11u15-13u - de Sint verwelkomt de kinderen in het stadhuis

14u30 - Sinterklaas trekt met zijn Pieten door de Leuvensestraat en de Nowélei en bezoekt er handelaars

En psst... misschien ontmoet je zaterdagvoormiddag ook wel een Piet op de wekelijkse markt in het centrum van de stad.