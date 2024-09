Unizo wil duidelijkere communicatie over weekendverbod op viaduct van Vilvoorde: “Boetes zijn niet de oplossing”

Omwille van de renovatiewerken mag er sinds 10 augustus in het weekend geen zwaar verkeer meer rijden over het viaduct van Vilvoorde richting Zaventem. Uit cijfers van de federale politie blijkt dat vorig weekend op een uur tijd meer dan dertig vrachtwagens zijn beboet. Ook dit weekend voert de politie controles uit. “We hekelen de fierheid waarmee de politie dit communiceert. De boetes zijn goed voor de staatskas, maar het biedt geen oplossing”, zegt Unizo- topman Danny Van Assche. “De Werkvennootschap en de sectoren hebben goed gecommuniceerd, maar buitenlandse chauffeurs zijn vaak niet op de hoogte. Ook de signalisatie voor de alternatieve routes kan beter. Er ontbreekt een grote en gecoördineerde campagne om bestuurders te informeren."

Unizo pleit alle langer voor een ‘Slim naar Brussel’-campagne, want de echte grote werken aan de Ring moeten nog van start gaan. Dan zal de communicatie echt wel beter moeten. Unizo denkt onder meer aan informatie over alternatieve of complementaire vervoersmiddelen en het voorzien van randparkings. “We staan voor jarenlange werken op de meest drukke mobiliteitsas van het land. Het is essentieel om de economische activiteit in de regio te beschermen”, zegt Elke Tielemans, directeur van Unizo Vlaams-Brabant en Brussel. “We moeten de perceptie van ‘onbereikbaar’ absoluut te vermijden.”

De ondernemersorganisatie wil ook een betere afstemming tussen de gewesten. “Er is echt wel meer mogelijk dan louter een website en ontoereikende signalisatie. Focussen op boetes innen werkt frustratie in de hand, en zal niet voor een oplossing zorgen”, besluit Elke Tielemans.