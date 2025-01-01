Vredegerecht, politierechtbank en FOD Financiën onder één dak in Halle: "Gebouw optimaal gebruikt"
Vanaf 1 september zullen de diensten van de FOD Financiën, de politierechtbank en vredegerecht in Halle gehuisvest zijn in één gebouw op de site van het administratief centrum aan de Zuster Bernardastraat. Het gebouw waar ze hun intrek nemen, werd het voorbije jaar grondig gerenoveerd.
Dit project kadert in het strategisch vastgoedbeleid van de Regie der Gebouwen, de huurder van het gerenoveerde gebouw, om de vastgoedportefeuille van de federale staat te optimaliseren. Voorheen waren de diensten van FOD Justitie en FOD Financiën gehuisvest in twee aparte gebouwen. Nu worden zij samen gecentraliseerd in één gebouw, in het kleinste gebouw van de site, dat grenst aan de Auguste Demaeghtlaan. Aanvankelijk zouden de diensten van de FOD Financiën een plek krijgen in het nieuwe gerechtsgebouw op de Asphaltcosite in Asse, Maar omdat de diensten, onder andere door telewerk, minder oppervlakte nodig hebben, zag de Regie der Gebouwen af van een verhuis.
Bij de renovatie werd ingezet op circulariteit en het behoud van de structuur van het gebouw, die nog in degelijke staat was. Er zijn ook energiebesparende maatregelen genomen, waaronder isolatie, de vervanging van het schrijnwerk en het installeren van zonnepanelen en een warmtepomp. De Regie der Gebouwen zal de komende maanden ook nog specifieke inrichtingswerken uitvoeren, onder meer in de zittingszaal. 170 personeelsleden van de FOD Financiën en 32 personeelsleden van de FOD Justitie nemen hun intrek in het gerenoveerde gebouw.
"Een moderne infrastructuur is een essentiële hoeksteen voor een toegankelijke Justitie.”
“Het administratief centrum werd vernieuwd en is beter toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Door verschillende diensten te bundelen zijn we erin geslaagd om de gehuurde kantoorruimte met meer dan de helft te verminderen. Het is een oefening die we in het hele land maken waarbij we ruimte in gebouwen optimaal willen gebruiken en onnodige huuruitgaven vermijden”, klinkt het bij minister Vanessa Matz, bevoegd voor de Modernisering van de Overheid.
Deze week hebben in het gerenoveerde gebouw al de eerste zittingen plaatsgevonden. “Een goede, veilige en moderne infrastructuur is een essentiële hoeksteen voor een performante en toegankelijke Justitie”, zegt minister van Justitie Annelies Verlinden. “Het verhoogt de kwaliteit van onze dienstverlening en draagt bij aan professionele werkomgeving en een respectvol onthaal van iedereen die met Justitie in contact komt.”