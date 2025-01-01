Vredegerecht, politierechtbank en FOD Financiën onder één dak in Halle: "Gebouw optimaal gebruikt"

Dit project kadert in het strategisch vastgoedbeleid van de Regie der Gebouwen, de huurder van het gerenoveerde gebouw, om de vastgoedportefeuille van de federale staat te optimaliseren. Voorheen waren de diensten van FOD Justitie en FOD Financiën gehuisvest in twee aparte gebouwen. Nu worden zij samen gecentraliseerd in één gebouw, in het kleinste gebouw van de site, dat grenst aan de Auguste Demaeghtlaan. Aanvankelijk zouden de diensten van de FOD Financiën een plek krijgen in het nieuwe gerechtsgebouw op de Asphaltcosite in Asse, Maar omdat de diensten, onder andere door telewerk, minder oppervlakte nodig hebben, zag de Regie der Gebouwen af van een verhuis.

Bij de renovatie werd ingezet op circulariteit en het behoud van de structuur van het gebouw, die nog in degelijke staat was. Er zijn ook energiebesparende maatregelen genomen, waaronder isolatie, de vervanging van het schrijnwerk en het installeren van zonnepanelen en een warmtepomp. De Regie der Gebouwen zal de komende maanden ook nog specifieke inrichtingswerken uitvoeren, onder meer in de zittingszaal. 170 personeelsleden van de FOD Financiën en 32 personeelsleden van de FOD Justitie nemen hun intrek in het gerenoveerde gebouw.