Komende dagen extra controles op gebruik gsm achter het stuur: “Voornaamste reden van ongevallen”

De komende twee dagen houdt de politie extra controles op het gebruik van de gsm achter het stuur. Het gebruik van de smartphone achter het stuur is een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen en verkeersonveiligheid.

Zowel de Lokale als de Federale Politie houden twee keer per jaar 48 uur lang extra controles op afleiding achter het stuur. De politie zal op 7 en 8 oktober in het hele land extra controleren, zowel mobiel als op vaste plaatsen, en ze zal zowel zichtbaar als anoniem opgesteld staan. Bellen achter het stuur zou het risico op een ongeval verdrievoudigen.

“Uit onderzoek blijkt dat tussen de 5 en de 25% van de verkeersongevallen te wijten is aan afleiding achter het stuur”, klinkt het bij de politiediensten. “Deze aankondiging moet bestuurders laten nadenken over de risico’s die verbonden zijn aan het afgeleid zijn.”

